Дробыш и Самбурская выиграли суд против поэтессы Рыбачук на 2,5 миллиона рублей

Продюсер Виктор Дробыш и актриса Анастасия Самбурская выиграли суд против поэтессы Анастасии Рыбачук на полтора миллиона рублей. В начале мая деятель культуры внезапно предъявила знаменитостям претензию: Самбурская якобы незаконно исполняет песню «Старая», в основу которой и лег текст Рыбачук. Тогда женщина рассказывала, что документы о продаже прав не подписывала, а значит, ей должны компенсировать ущерб в размере полутора миллионов рублей, плюс затраты на адвоката и другие сопутствующие вещи — всего около 2,5 миллионов рублей.

15 июня слушание дела состоялось. Интересы Дробыша защищали адвокаты, а представители Самбурской в зал заседаний и вовсе не явились. Рыбачук заявила, что не получила финансовых отчислений, в то время как Дробыш и Самбурская стали богаче, благодаря ее творчеству. В итоге, выяснилось, что Рыбачук все же получает авторские отчисления в размере 18 тысяч рублей. Таким образом, претензии поэтессы признали недействительными, сообщает «Комсомольская правда».

В ближайшее время Самбурской и Дробышу предстоит встретиться в суде: ранее Анастасия предъявила продюсеру претензию из-за многочисленных неудач на эстраде. Теперь шансонье требует вернуть ей права на все песни без учета финансовой компенсации.