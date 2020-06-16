«Никаких звездных изоляторов»: Михаил Ефремов не может рассчитывать на особые условия содержания

Михаил Ефремов не может рассчитывать на особые условия содержания после объявления приговора. Об этом порталу Teleprogramma.pro заявил адвокат Тимур Маршани. Напомним, вечером 9 июня заслуженный артист устроил пьяное ДТП, жертвой которого стал курьер Сергей Захаров. После пережитого Ефремов поспешил принести извинения близким рязанца, но те заявили, что от артиста им ничего не нужно.

Сейчас многие уверены: даже если Ефремов будет осужден, его ждут более щадящие условия пребывания, чем для обычных осужденных. Тимур Маршани поспешил опровергнуть эти мысли. В беседе с журналистами юрист подчеркнул: в ситуации Ефремова нет ни единого пункта, который позволил бы хоть немного смягчить ему наказание.

«Никаких элитных колоний, звездных изоляторов не будет. Ефремов совершил особо тяжкое преступление. Суд может пойти на снисхождение при особых обстоятельствах, найти смягчающие вину факторы, но все это перекрывается наличием алкогольного опьянения. Частично помочь Ефремову может полное раскаяние, желание загладить свою вину путем компенсации морального вреда и материального ущерба. Ефремов, скорее всего, будет направлен в колонию общего режима, будет отбывать наказание на общих основаниях, никаких исключений не будет», — подметил он.

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Маршани также подчеркнул: актер полностью заслуживает права на защиту, на беспристрастное судопроизводство. Учитываться судом будут не личностные характеристики обвиняемого, а его манера вождения, наличие у него штрафов и другие объективные показатели.

«Ефремов спокойно может уехать в Можайск, в Тульскую область. Все зависит от режима — общий, строгий, особый», — подытожил он.