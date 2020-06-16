«Когда разрывает от боли»: Хибла Герзмава призналась, что перенесла коронавирус

Хибла Герзмава последние три месяца не появлялась на публике. Многие считали, что оперная певица коротает дни дома в режиме самоизоляции. Но оказалось, что 50-летняя артистка, даже соблюдая все рекомендованные меры защиты, заразилась COVID-19. Она рассказала, что ей было очень обидно болеть, так как она сидела безвылазно дома. В соцсети звезда решила рассказать, как боролась с недугом, так как ее поражает то, как некоторые люди легкомысленно относятся к пандемии.

По словам Хиблы, в мае она почувствовала слабость и недомогание. Даже поднялась температура, но этому значения певица не предала. Потом у нее стало пропадать обоняние.

«Это очень странные ощущения, когда ты не чувствуешь аромат своего парфюма или свежесваренного кофе. Но самое страшное было впереди! Мучительные и самые трудные 10 дней борьбы, когда разрывает от боли в клочья твое тело, жилы, голову, болела даже кожа, была высокая температура! Горели глаза, полностью отсутствовали вкус и запах», — поведала оперная дива.

По ее словам, она обратилась к врачам. Они диагностировали легкую форму пневмонии, поэтому лечиться ее отправили домой. Артистка не представляет, что переживают люди, у которых более запущенные случи заболевания. Она поблагодарила врачей и отметила, что на данный момент чувствует себя хорошо, а тесты на коронавирус показывают отрицательный результат. Поклонники и коллеги поддержали звезду. Многие пожелали, чтобы Герзмава вскоре вернулась на сцену. А администратор Хиблы — Юлия Голдман призналась, что певице очень обидно, так как она три месяца сидит дома, а другие гуляют. С ее слов, заразиться звезда могла бесконтактно, так девушке сказали врачи.