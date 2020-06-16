Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая скоро станет матерью

22-летняя олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет матерью. Неожиданной информацией с общественностью поделился спортивный агент, основатель «Весь спорт» Андрей Митьков. Напомним, еще в 2019 году СМИ сообщали о том, что бывшая фигуристка, а ныне тренер закрутила роман с коллегой по льду — Владом Тарасенко. Ребята работали в «Академии чемпионов Ильиных-Липницких» и часто появлялись в общественных местах вместе. Именно Тарасенко, по предварительной информации, и является отцом будущего малыша.

Ни сама Юля, ни ее возлюбленный факт скорого появления малыша на свет пока не прокомментировали. Более того, личную жизнь Липницкая и Тарасенко скрыли от посторонних глаз, ограничив доступы в аккаунты в Instagram. Однако это не помешало многочисленным поклонникам Юлии поздравить ее с грядущим пополнением.

«В смысле мамой? Она же только позавчера золото ОИ выиграла? Как же быстро летит время! Юле — легкой беременности», «Пусть все будет хорошо. Здоровья и счастья ее малышу», «Пусть будут здоровы и мама, и будущий ребенок», «На наших глазах выросла и все равно не верится, что уже такая взрослая красавица», «Обалдеть. Счастья семье!» — высказались люди.

Напомним, Юлия Липницкая завоевала золото в командном турнире на Олимпиаде в 2014 году. В 2017-м из-за проблем со спиной девушка ушла из фигурного катания. Тогда Липницкая рассказывала, что у нее появилось много свободного времени, чтобы переосмыслить все происходящее в ее жизни. « Мне приходилось серьезно задумываться над многими вопросами, потому что я была уверена, что восстановлюсь и вернусь в фигурное катание», — подмечала она.