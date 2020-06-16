«Папа постарался»: тренер Гончаренко объяснила, почему Трусова ушла к Плющенко от Тутберидзе

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко объяснила, почему пятнадцатилетняя фигуристка Александра Трусова ушла от своей наставницы Этери Тутберидзе, под руководством которой занималась несколько лет, к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.
«Там папа Трусовой постарался. Пятнадцатилетний ребенок не пойдет против воли родителей».
Как отметила Гончаренко, ее не удивило, что Трусова в разгар пандемии уехала в Египет. Причем ничего не сказала Тутберидзе. В тот момент девочка знала, что уходит к Плющенко. По словам Гончаренко, родителям Трусовой «в другом месте просто дали больше бабла», поэтому она и ушла от Тутберидзе. Наставница отметила, что в фигурном катании уже давно все строится на деньгах.
Также она сказала, что только время покажет, выиграет Трусова или нет от этого перехода. В группе Тутберидзе у нее была огромная конкуренция. В команде Плющенко ее уже не будет, сообщает портал eg.ru.
Напомним, что Александра Трусова не так давно перебралась в группу к Евгению Плющенко. Ее наставница Этери Тутберидзе вскоре отписалась от своей подопечной в социальных сетях.