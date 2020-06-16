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«Папа постарался»: тренер Гончаренко объяснила, почему Трусова ушла к Плющенко от Тутберидзе

Как отметила наставница, пятнадцатилетний ребенок просто не пошел против воли родителей.

«Папа постарался»: тренер Гончаренко объяснила, почему Трусова ушла к Плющенко от Тутберидзе
Трусова неожиданно ушла от Тутберидзе к Плющенко/http://globallookpress.com/

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко объяснила, почему пятнадцатилетняя фигуристка Александра Трусова ушла от своей наставницы Этери Тутберидзе, под руководством которой занималась несколько лет, к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.

«Там папа Трусовой постарался. Пятнадцатилетний ребенок не пойдет против воли родителей».

Инна Гончаренко

Как отметила Гончаренко, ее не удивило, что Трусова в разгар пандемии уехала в Египет. Причем ничего не сказала Тутберидзе. В тот момент девочка знала, что уходит к Плющенко. По словам Гончаренко, родителям Трусовой «в другом месте просто дали больше бабла», поэтому она и ушла от Тутберидзе. Наставница отметила, что в фигурном катании уже давно все строится на деньгах.

Также она сказала, что только время покажет, выиграет Трусова или нет от этого перехода. В группе Тутберидзе у нее была огромная конкуренция. В команде Плющенко ее уже не будет, сообщает портал eg.ru.

Напомним, что Александра Трусова не так давно перебралась в группу к Евгению Плющенко. Ее наставница Этери Тутберидзе вскоре отписалась от своей подопечной в социальных сетях.

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