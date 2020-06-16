«Папа постарался»: тренер Гончаренко объяснила, почему Трусова ушла к Плющенко от Тутберидзе

Как отметила наставница, пятнадцатилетний ребенок просто не пошел против воли родителей.

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко объяснила, почему пятнадцатилетняя фигуристка Александра Трусова ушла от своей наставницы Этери Тутберидзе, под руководством которой занималась несколько лет, к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.

«Там папа Трусовой постарался. Пятнадцатилетний ребенок не пойдет против воли родителей». Инна Гончаренко

Как отметила Гончаренко, ее не удивило, что Трусова в разгар пандемии уехала в Египет. Причем ничего не сказала Тутберидзе. В тот момент девочка знала, что уходит к Плющенко. По словам Гончаренко, родителям Трусовой «в другом месте просто дали больше бабла», поэтому она и ушла от Тутберидзе. Наставница отметила, что в фигурном катании уже давно все строится на деньгах.

Также она сказала, что только время покажет, выиграет Трусова или нет от этого перехода. В группе Тутберидзе у нее была огромная конкуренция. В команде Плющенко ее уже не будет, сообщает портал eg.ru.

Напомним, что Александра Трусова не так давно перебралась в группу к Евгению Плющенко. Ее наставница Этери Тутберидзе вскоре отписалась от своей подопечной в социальных сетях.