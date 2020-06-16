Алексей Ягудин назвал Евгения Плющенко молодым тренером и выдающимся спортсменом

Как отметил олимпийский чемпион, только время покажет, как проявит себя супруг продюсера Яны Рудковской на должности наставника.

Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко на должность одного из тренеров сборной России.

«Евгений — выдающийся спортсмен, но очень молодой тренер. Поэтому однозначного ответа на этот вопрос нет. Все покажет время». Алексей Ягудин

Как отметил Ягудин, у Плющенко была блестящая карьера, но сейчас перед ним будут стоять новые вызовы. Наставник, как он выразился, совсем другая профессия. При этом он заметил, что в спорте достаточно примеров, когда средние фигуристы становились великими тренерами. В качестве примера, он привел свою наставницу Татьяна Тарасову и Этери Тутберидзе.

В то же время, как отметил Ягудин, далеко не все выдающие спортсмены смогли добиться хороших результатов как наставники. В пример, он привел аргентинского футболиста Диего Марадону, который никак не смог себя показать на тренерском мостике, сообщает «Спорт-Экспресс».

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Напомним, что новость о назначении Плющенко одним из тренеров сборной стало полной неожиданностью для некоторых экспертов из мира фигурного катания. Этери Тутберидзе, от которой к Плющенко перешла не так давно бронзовый призер чемпионата Европы Александра Трусова, отметила, что в сборной страны хватает наставников, помимо супруга Яны Рудковской.