«Там наверху знали, что ты мой человек»: Поплавская душевно поздравила Яковлева с днем рождения

Актриса заявила, что за гражданским супругом, как за каменной стеной.

Актриса Яна Поплавская в Instagram тепло поздравила своего гражданского мужа радиоведущего Евгения Яковлева с днем рождения. Она посвятила ему очень нежные и трогательные слова.

Как отметила «красная шапочка советского кинематографа», Яковлев для нее самый дорогой, добрый, скромный и немногословный муж. За ним она, по ее собственному признанию, как за каменной стеной, потому что супруг умеет все на свете.

Поплавская отметила, что в машине всегда слушает голос супруга, когда тот находится на работе. Также она сказала, что он прекрасный хозяин, который все умеет по дому. Она безумно рада, что в 2006 году их пути пересеклись.

«Видимо там наверху знали, что ты мой человек, а я твой!» Яна Поплавская

Напомним, что Яна Поплавская ранее была замужем за кинорежиссером Сергеем Гинзбургом, от которого родила двух детей. У них сыновья Клим и Никита. В этом году она должна была выйти замуж за Яковлева, который младше на 12 лет. Торжество было запланировано на весну. К сожалению, в планы вмешался коронавирус. Когда теперь состоится свадьба – неизвестно.