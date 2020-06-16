Дмитрий Шепелев проигнорировал в Instagram пятилетие со дня смерти Жанны Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев никак не отреагировал в Instagram на пятилетие со дня смерти своей гражданской супруги певицы Жанны Фриске. На его страничке не появилось никаких постов и сообщений на этот счет. Телеведущий, вообще, словно испарился. Если раньше он постоянно радовал новостями поклонников, то в последние недели пропал. Последний пост на его страничке датирован 22 мая.

Отметим, что многие другие родственники и друзья Жанны Фриске отметились скорбными сообщениями. В частности, записи о яркой исполнительнице появились на страничках у ее сестры Натальи, певицах Анны Семенович и Юлии Ковальчук, которые когда-то выступали с Фриске в группе «Блестящие».

Напомним, что Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года в возрасте сорока лет от рака мозга. В течение последних двух лет жизни она боролась с болезнью, но, к сожалению, проиграла.

После ее смерти Дмитрий Шепелев в пух и прах разругался с родителями Жанны Фриске. Бабушка и дедушка, как известно, уже несколько лет лишены возможности видеть своего внука Платона Шепелева, сына Жанны Фриске. Не так давно Владимир Копылов, отец звезды, отмечал, что все имущество их семьи в будущем достанется Платону Шепелеву. При этом он поклялся, что отцу ребенка не перепадет ни рубля.