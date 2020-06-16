«Помощник Петросяна» похитил деньги на похоронах Трушкина у главы ритуальной службы

Пианист Лука Затравкин рассказал о неприятном инциденте, который случился на похоронах писателя и сатирика Анатолия Трушкина. По его словам, в день прощания у гроба появился некий молодой человек, который представился помощником Евгения Петросяна, давнего друга Трушкина. Он сказал, что сатирик не приедет на похороны, потому что боится коронавируса. Но якобы он послал его вместо себя.

По словам Затравкина, никому мужчина подозрительным не показался. Он ходил и со всеми общался. Даже вызвался нести гроб в церкви.

Как отметил Затравкин, мужчина, как потом выяснилось, в какой-то момент вскрыл машину главы ритуальной службы и похитил крупную сумму денег. Всего пропало 520 тысяч рублей. Сын художника Никаса Сафронова добавил, что на место приехали стражи правопорядка, но преступник скрылся с места происшествия.

По словам Луки Затравкина, у вора был подельник. Это удалось выяснить по камерам видеонаблюдения. Полиция сейчас ведет поиск преступников. Проблема еще и в том, что все на похоронах писателя были в масках из-за пандемии коронавируса, поэтому составить точный фоторобот достаточно сложно, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Анатолий Трушкин на протяжении месяца боролся с коронавирусом. Он угодил в больницу еще в начале мая. В какой-то момент казалось, что он справится. Писатель достаточно бодро общался с телевизионщиками по телефону и рассказывал, что в его лечении используют плазму. Однако позже ему стало хуже. Врачи не смогли помочь Трушкину.