«Она человек-спокойствие»: Игорь Сивов рассказал об отношениях с Нюшей

Супруг певицы Нюши бизнесмен Игорь Сивов заявил, что у них практически не возникает конфликтов с женой. Пара вместе три с половиной года.

«Нюша у нас человек-спокойствие, принимает любые ситуации. Она, в принципе, не может сорваться, тем более по отношению к детям, всегда разговаривает с правильной позиции «хороший — хороший». Игорь Сивов

Как отметил Сивов, они с женой постоянно чему-то учатся друг у друга. Как известно, у предпринимателя есть еще два сына от предыдущих отношений. Себя он считает вполне резонно более опытным родителем. Порой, к примеру, он выступает перед родными людьми с лекциями. Как говорит Сивов, супруга его внимательно в такие моменты слушает. По его словам, ей это очень интересно.

Сивов добавил, что в свободные часы они любят всей семьей смотреть фильмы. Много проводят времени на свежем воздухе. Если же кому-то из них хочется побыть в одиночестве, то они всегда об этом скажут друг другу.

По словам Сивова, они с Нюшей уже очень давно не выясняли отношения. Все стараются строить через конструктивный диалог. Конечно, бывает, что их мнения расходятся. В таком случае они садятся за «стол переговоров» и решают вопрос сообща. Как заметил Сивов, они никогда не доводят проблему до тупиковой ситуации, сообщает «СтарХит».

Напомним, что дочь Симба у Нюши и Сивова родилась в ноябре 2018 года. Роды исполнительницы проходили в одной из престижных клиник Майами.