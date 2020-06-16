«Возвращаемся к истокам»: Андрей Рожков из «Уральских пельменей» стал сварщиком

На период пандемии юморист нашел себе занятие по душе.

Юморист Андрей Рожков из «Уральских пельменей» в Instagram рассказал, что на период пандемии он нашел себе занятие по душе. На кадрах записи шоумен «подрабатывает» сварщиком. Интересно, что когда-то Рожков действительно трудился сварщиком, так что данная работа для него совсем не в новинку.

«Возвращаемся к истокам. Кому надо сваривать — обращайтесь», — заявил он на видеозаписи.

В подписи под записью он добавил: «Сварщик Андрей ищет работу! Опыта никакого, зато позитивный!».

«А вы как проводите карантин?» — задал он вопрос пользователям. «Настоящий мужик может все», «Андрей нигде не пропадет», — отметили в комментариях подписчики.

Отметим, что сейчас Рожков, как и все остальные «Уральские пельмени» находится на самоизоляции. Выступления из-за пандемии отменены и раньше осени, судя по всему, не начнутся.

Андрей Рожков, как известно, сейчас выступает в составе шоу «Ваши пельмени» со своим коллегой Вячеславом Мясниковым. В то же время в Екатеринбурге на концертах они с коллегой присоединяются к «Уральским пельменям». Как рассказывал Мясников, причиной отдельного проекта стал тот факт, что у них очень много творческого материала, а в составе шоу время на сцене и показ номеров достаточно ограничено.