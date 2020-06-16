«А кто воспитывать будет?»: Бабкина объяснила, почему у них с молодым мужем нет совместных детей

Как отметила исполнительница, об общих наследниках им стоило задуматься раньше.

Певица Надежда Бабкина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему у них с молодым гражданским мужем музыкантом Евгением Гором нет общих детей. Он, напомним, на 30 лет моложе звезды. Вместе они уже 17 лет.

«У нас, скажу честно, был разговор на этот счет. Но опять же я подумала тогда: «А кто воспитывать будет?» У меня сейчас уже трое внуков. Им надо время уделять. Ребенком некогда заниматься. Много упущено времени. Об общих детях надо было раньше думать». Надежда Бабкина

Также Бабкина ответила на вопрос, почему они живут в гражданском браке.

«Жениться мы не собираемся. Зачем? Все и так хорошо. А вдруг что-то произойдет. Хлопоты не стоит кому-то создавать. Мало ли какая ситуация. Он много лет назад делал мне предложение, но я не приняла. Больше к этой теме мы не возвращались», — заявила Бабкина.

больше по теме Надежда Бабкина призналась, что муж умудрился жениться на другой будучи еще ее супругом Певица 17 лет была замужем за музыкантом Владимиром Заседателевым.

Как отметила певица, ее известность мешает порой Евгению Гору самореализоваться. Из-за этого его не приглашают порой на программы или в какие-то музыкальные проекты. По ее словам, именно по этой причине они записали за 17 лет совместной жизни всего один общий дуэт.