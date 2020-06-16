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«Он совсем не сахар. Командует мной»: Надежда Бабкина рассказала о своих отношениях с Евгением Гором

Как отметила исполнительница, если бы ей было не интересно рядом с гражданским мужем, то они давно расстались.

«Он совсем не сахар. Командует мной»: Надежда Бабкина рассказала о своих отношениях с Евгением Гором
Бабкина рассказала о гражданском муже/http://globallookpress.com/

Певица Надежда Бабкина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своем молодом муже Евгении Горе. Напомним, что он на 30 лет моложе 70-летней исполнительницы.

«У нас хорошие отношения. Мы стараемся не надоедать друг другу, а поддерживать. Мы не хотим навредить друг другу. Он, когда видит, что у меня плохое настроение, то просто едет в дом к себе. Не мешает мне, если я уставшая. Потом он звонит мне. Спрашивает: «Все в порядке?» Я отвечаю: «Да. Приезжай».

Надежда Бабкина

По словам Бабкиной, они друг друга никогда с гражданским мужем не раздражают.

«В трудную минуту он всегда рядом. Человек занят делом. Я не ревную его. Мы доверяем друг другу. Сели, поговорили, выяснили. Женя мне нравится. Он меня подстегивает. Только у меня настроение плохое, как он уже кричит: «Давай, двигайся дальше», — заметила певица.

При этом она отметила, что характер у гражданского супруга не такой простой, как может показаться.

«Он совсем не сахар. Командует мной. Подчиняет себе. Но я считаю, что только на доверии можно строить правильные отношения. Рядом с Женей я могу быть слабой. Если бы мне было неинтересно, то мы не были вместе», — заявила Бабкина.

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