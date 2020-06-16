«Бабы вокруг него вьются»: Надежда Бабкина рассказала о романе с Александром Розенбаумом

Певица Надежда Бабкина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своем романе с музыкантом Александром Розенбаумом.
«Мы с Сашей сейчас в хороших отношениях. Улыбаемся друг другу. Каждый знает о своем. Но не все, конечно, мы говорим вслух. У Саши есть учителя, которые ему подсказывают. У нас сегодня хорошие и теплые отношения. А когда-то у нас был не только творческий союз, но и нежные отношения друг к другу. Я не стесняюсь это говорить. Мы делали сообща удивительные вещи. Он играл на гитаре и сочинял для «Русской песни» прекрасные композиции».
Как отметила Бабкина, именно она помогала Розенбауму на первых порах стать известным артистом.
«Я ходила в министерство культуры. Просила за него. Потом уже ему начал помогать Иосиф Кобзон. Но сначала была Бабкина. Я отправляла его выступать за границу: в ФРГ, в Афганистан. Ну и бабы вокруг него вьются. Так было всегда. Нежность и чувство к нему у меня, конечно, остались. Он прекрасный доктор и музыкант. Он нашел свою нишу. Словосочетания у него удивительные. Я радуюсь его успеху», — заявила исполнительница.