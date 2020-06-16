«Бабы вокруг него вьются»: Надежда Бабкина рассказала о романе с Александром Розенбаумом

«Мы с Сашей сейчас в хороших отношениях. Улыбаемся друг другу. Каждый знает о своем. Но не все, конечно, мы говорим вслух. У Саши есть учителя, которые ему подсказывают. У нас сегодня хорошие и теплые отношения. А когда-то у нас был не только творческий союз, но и нежные отношения друг к другу. Я не стесняюсь это говорить. Мы делали сообща удивительные вещи. Он играл на гитаре и сочинял для «Русской песни» прекрасные композиции».