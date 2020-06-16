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Звездный гость

Надежда Бабкина призналась, что муж умудрился жениться на другой будучи еще ее супругом

Певица 17 лет была замужем за музыкантом Владимиром Заседателевым.

Надежда Бабкина призналась, что муж умудрился жениться на другой будучи еще ее супругом
Бабкина рассказал о жизни с мужем/http://globallookpress.com/

Певица Надежда Бабкина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своем браке с барабанщиком, который играл в коллективах «Лейся, песня», «Самоцветы» и «Красные маки» Владимиром Заседателевым. Мужчина ушел из жизни в 2012 году.

Надежда Бабкина с мужем. Фото
Бабкина вспомнила измены мужа. Кадр из программы «Судьба человека»

По словам Бабкиной, супруг изменял ей, когда она еще была беременная их совместным сыном Даниилом.

«Почти сразу пошли измены. Какие-то несогласия. Я однажды застала его дома с бывшей девушкой. Мне было очень плохо. Он продолжал изменять даже после родов. Все происходило на глазах сына. Отношения с мужем не улучшались, а ухудшались с каждым годом».

Надежда Бабкина

Как отметила звезда, супруг умудрился жениться на другой, когда они еще не были разведены.

«Я как-то посмотрела в паспорт, а он уже женат. Его мама меня очень поддержала в тот момент, когда мне было очень плохо. А дальше, так как его родители взрослели и старели, то уже я их поддерживала. Я не могу людей бросать», — заметила звезда.

Окончательно с мужем она рассталась, когда сыну было уже 17 лет.

«Он заканчивал школу. Я собралась и ушла. По квартирам моталась. Почему так долго терпела мужа? Считала: стерпится – слюбится. Бьет – значит любит. Нас в деревне так учили. Не верьте, бабы, мужикам. Пустое место не будет. Найдете другого», — заявила она.

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