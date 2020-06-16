Надежда Бабкина призналась, что муж умудрился жениться на другой будучи еще ее супругом

Певица Надежда Бабкина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своем браке с барабанщиком, который играл в коллективах «Лейся, песня», «Самоцветы» и «Красные маки» Владимиром Заседателевым. Мужчина ушел из жизни в 2012 году.

По словам Бабкиной, супруг изменял ей, когда она еще была беременная их совместным сыном Даниилом.

«Почти сразу пошли измены. Какие-то несогласия. Я однажды застала его дома с бывшей девушкой. Мне было очень плохо. Он продолжал изменять даже после родов. Все происходило на глазах сына. Отношения с мужем не улучшались, а ухудшались с каждым годом».

Надежда Бабкина

«Я как-то посмотрела в паспорт, а он уже женат. Его мама меня очень поддержала в тот момент, когда мне было очень плохо. А дальше, так как его родители взрослели и старели, то уже я их поддерживала. Я не могу людей бросать», — заметила звезда.

Как отметила звезда, супруг умудрился жениться на другой, когда они еще не были разведены.

Окончательно с мужем она рассталась, когда сыну было уже 17 лет.