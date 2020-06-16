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«Маша получила аттестат, созрела»: Егор Кончаловский поделился редким кадром с наследницей

Дочь режиссера завершила обучение в школе.

«Маша получила аттестат, созрела»: Егор Кончаловский поделился редким кадром с наследницей
Кончаловский поздравил дочь с окончанием школы/http://globallookpress.com/

Режиссер Егор Кончаловский в Instagram разместил редкий кадр со своей наследницей Марией. Девушке в этом году исполнилось 19 лет. Она стала настоящей красоткой.

«Сегодня Маша получила аттестат: созрела».

Егор Кончаловский

Отметим, что матерью дочери Егора Кончаловского является известная актриса Любовь Толкалина. С ней режиссер расстался несколько лет назад. Он рассказывал, что их отношения были крайне нестабильными. Кончаловскому хотелось домашнего уюта и спокойствия. Толкалина же, которая значительно моложе режиссера, не хотела сидеть на месте. Ей хотелось творить и участвовать в различных проектах. В итоге все это привело к расставанию.

Добавим, что Кончаловский несколько лет назад нашел счастье с юристом Марией Леоновой, которая моложе него на 18 лет. В апреле 2017 года у пары на свет появился сын Тимур. Сейчас режиссер все свободное время проводит с наследником.

Что касается Толкалиной, то она встречается с неким англичанином. Не так давно она жаловалась, что пандемия их разлучила. Возлюбленный находится в своем поместье в пригороде Лондона.

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