Елизавета Туктамышева оригинально ответила на критику своих «раздетых» фотографий

Как отметила фигуристка, она любит представать перед поклонниками в совершенно разных образах.

Чемпионка мира по фигурному катанию в женском одиночном разряде 2015 года Елизавета Туктамышева в Instagram ответила на критику своих обнаженных фотографий. Отметим, что 23-летняя спортсменка одна из самых раскрепощенных фигуристок в стране. Она не боится критики и часто размещает в соцсетях достаточно откровенные снимки, от которых без ума ее поклонники.

Впрочем, звезде порой достается за такие кадры от части своих поклонников. Они критикуют ее и говорят, что нужно быть скромнее.

На очередном снимке Туктамышева отошла от «привычного образа». Она опубликовала фото, на котором фигуристка в красивом платье на льду. Причем у нее закрыто все тело.

«Часто пишут, что у меня раздетые фотки. Ну вот нет же. Ни одного открытого сантиметра. Даже жарко стало». Елизавета Туктамышева

больше по теме Елизавета Туктамышева в соблазнительном купальнике на пляже станцевала с мороженым в руках Звезда фигурного катания сейчас готовится к новому сезону.

Отметим, что Елизавета Туктамышева сейчас приступила к подготовке к новому сезону. В этом году она планирует дать бой молодым фигуристкам и вернуться на лидирующие позиции в сборной России.