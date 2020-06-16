«На берегу неба»: расставшаяся с Эмином Гаврилова предстала в «космическом» платье

Модель Алена Гаврилова, которая месяц назад рассталась с мужем музыкантом Эмином, наконец-то начала улыбаться на снимках в Instagram. Девушка опубликовала красивый кадр, на котором она в красивом «космическом» платье.

«На берегу неба», — кратко подписала она снимок.

В комментариях некоторые пользователи отметили, что девушка находится просто в великолепной форме.

«Красотуля! Вы просто шикарны», «Очень красивая и харизматичная», «Вы просто космическая» «Неземная! Дай бог вам счастья», — написали люди.

Отметим, что месяц назад Эмин в день рождения своей тещи заявил, что его отношения с Аленой Гавриловой подошли к концу. При этом музыкант не стал вдаваться в подробности и говорить, что стало причиной расставания с женой.

Сама Гаврилова отмечала, что ей нужна пауза для осмысления сказанных мужем слов. Позже пользователи стали часто замечать, что Эмин размещает снимки с дочкой от Гавриловой Афиной. Многие сделали вывод, что музыкант забрал ребенка у матери. Сама она заявляла, что дочь Афина живет с ней.