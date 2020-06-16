Мария Машкова в желтом купальнике устроила заплыв в бассейне на надувном матрасе

Актриса Мария Машкова в Instagram поделилась кадром, на котором она плавает на надувном матрасе в бассейне. На дочери актера и режиссера Владимира Машкова красивый желтый купальник и солнцезащитные очки. Она нежится на солнце.

«Ну вообще ситуация напряженная. Мой друг композитор Анна Друбич получила BMI Awards за свою работу в проекте Гильерме дель Торо Scary Stories. Первая русская женщина композитор! Гордость! Просто гордость плавать с ней в одном бассейне! Тихонечко тянемся и плывем рядом!» Мария Машкова

Отметим, что BMI Awards — престижная американская премия, призванная чествовать музыкантов, композиторов и авторов песен в различных жанрах, которые внесли свой вклад в развитие музыки. Стать ее обладателем считается очень престижным для любого музыканта.

Напомним, что Мария Машкова сейчас находится в США вместе с дочками и мужем. Ранее она рассказывала, как в течение долгого времени не могла вылететь в Америку из России из-за пандемии.