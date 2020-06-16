«В каменном лесу»: муж Марины Кравец впервые засветился на прогулке с дочкой

Веронике недавно исполнилось два месяца.

Супруг участницы Comedy Club Марины Кравец Аркадий Водахов впервые обнародовал в личном блоге снимок, сделанный на прогулке с дочерью.

Веронике недавно исполнилось два месяца. О беременности звезды стало известно уже на последних сроках, а имя девочки артистка рассекретила лишь в апреле. Семья старается лишний раз не афишировать личную жизнь, поэтому свежий кадр с малышкой поклонники Марины восприняли с восторгом.

Аркадий вышел на прогулку с дочкой, уложив ее в колясочку, подобрав свитшот в тон.

«Желтые капюшоны в каменном лесу», — прокомментировал снимок муж звезды юмористического шоу на ТНТ.

Свой пост Водахов украсил довольно трогательными хэштегами: «#пападочь» и «#мамапушка».

«Какие же вы милые», «А папа дочу обожает», «Папа золото свое везет», — прокомментировали пост фолловеры.

Отметим, что пара узаконила свои отношения в 2013 году, а познакомились они еще студентами. И Аркадий, и Марина учились на филологическим факультете Санкт-Петербургского университета, вместе играли в КВН.