Знакомый Михаила Ефремова объяснил, почему Никита Михалков назвал актера «звездным скотом»

Знакомый актера Михаила Ефремова, который устроил смертельное ДТП в центре столицы, объяснил, почему не так давно Никита Михалков назвал коллегу «звездным скотом». Интересно, что обычно режиссер не отзывается нелестно о тех, с кем вместе трудился на съемочной площадке, а тут вдруг дал волю эмоциям и чувствам.

Как отметил знакомый Ефремова, Михалков 13 лет назад серьезно пострадал из-за пьянки коллеги. В 2007 году шли съемки картины «12», в которой Ефремову выпала одна из главных ролей. В один из дней он появился на съемочной площадке под градусом. В ответ Михалков его жестоко отчитал и сказал, что Ефремов срывает съемочный процесс. При этом Михалков пригрозил Ефремову, что больше не будет его приглашать в свои картины, сообщает «Комсомольская правда».

«На что Ефремов ответил очень грубо, обматерив Михалкова. Никита Сергеевич не стал с ним ругаться, проглотил эту брань только из-за фильма, потому что Михалков профессионал, работа для него на первом месте». Знакомый Михаила Ефремова

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Напомним, что Михаил Ефремов несколько дней назад устроил смертельное ДТП в центре столицы. По его вине погиб ни в чем не повинный человек. Ближайшие два месяца артист проведет под домашним арестом. Актер уже принес извинения семье погибшего водителя, но родственники Сергея Захарова скептически отнеслись к его словам. Скорее всего, Ефремов получит реальный уголовный срок за свое преступление.