Этери Тутберидзе назвала бредом назначение Евгения Плющенко тренером сборной России

Тренер Этери Тутберидзе достаточно нервно отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко одним из тренеров сборной России. Ранее стало известно, что основным местом работы спортсмена теперь значится Центр спортивной подготовки сборных команд России, сообщает в Instagram портал «Супер!»

«Что за бред. Тренеров сборной штук пятьдесят, в том числе Плющенко». Этери Тутберидзе

Отметим, что не так давно от Тутберидзе в группу к Плющенко перешла бронзовый призер последнего чемпионата Европы в женском одиночном катании Александра Трусова. Девушка посчитала, что под руководством супруга продюсера Яны Рудковской у нее куда больше шансов проявить себя и успешно выступить на Олимпиаде в 2022 году.

Любопытно, что Тутберидзе отписалась от Трусовой в соцсетях, когда узнала о ее неожиданном переходе. Эксперты склонны считать, что Плющенко переманил Трусову под свое крыло. Впрочем, сам он уже не раз в беседах с журналистами отмечал: решение перейти спортсменка принимала вместе со своими родителями. Напомним, что девушке сейчас всего 15 лет.

Заметим, что группа Этери Тутберидзе все равно сегодня считается сильнейшей в стране. Именно она тренирует сейчас, пожалуй, двух самых сильных фигуристок страны – Алену Косторную и Анну Щербакову. На последнем чемпионате Европы эти девушки заняли два первых места.

Не так давно Тутберидзе вернулась к активным тренировкам со своими подопечными. Она во время пандемии уезжала в США, где проводила время со своей дочерью Дианой Дэвис. После возвращения в Россию в конце мая ей пришлось выдержать двухнедельный карантин и только после этого она смогла плотно взаимодействовать со своими фигуристками.

Новый сезон, надо сказать, в фигурном катании обещает быть очень жарким. Все болельщики с нетерпением ждут возвращения на лед олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Ранее она говорила, что своего последнего слова в фигурном катании еще не сказала.