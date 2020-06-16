Любовь Успенская поделилась своей фотографией из юности, сделанной почти полвека назад

На снимке «королеве русского шансона» не больше двадцати лет.

Певица Любовь Успенская в Instagram поделилась фотографией из своей далекой юности. На снимках она еще совсем молоденькая вместе со своим братом Яшей. Судя по всему, данному снимку примерно полвека. Сейчас «королеве русского шансона», как известно, уже 66 лет. На фотографии же примерно 20 лет.

Как отметила певица, судьба наградила ее прекрасными братьями. Они всегда окружали ее заботой и своим вниманием. Она тепло поздравила с днем рождения брата Яшу.

«Яша! Я поздравляю тебя, желаю тебе долгих, счастливых лет жизни, процветания, здоровья, удачи во всех делах и просто много улыбок. Просто будь! Оставайся таким же замечательным и продолжай радовать нас». Любовь Успенская

Любопытно, что в комментариях пользователи стали утверждать: до своих пластических операций Успенская выглядела куда лучше, чем сейчас.

Напомним, что в жизни звезды сейчас не самые простые времена. Она в пух и прах разругалась со своей единственной наследницей Татьяной Плаксиной. Дочка сейчас живет в США с мужем исполнительницы. При этом Успенская верит, что дочь рано или поздно одумается и в их отношениях наступит перемирие.