Адвокат Михаила Ефремова сообщил о тяжелом душевном и физическом состоянии актера

Адвокат Эльман Пашаев, который защищает интересы Михаила Ефремова, сообщил, что его подопечный в последние дни находится далеко не в лучших кондициях. Как отметил юрист, актер очень плохо себя чувствует.

«К нему абсолютно никто не приезжает. Он даже не хочет этого, потому что ему очень плохо. И душевно, и физически. Это крайне тяжело». Эльман Пашаев

Как отметил Пашаев, в последнее время ходило много слухов, якобы актер находился в автомобиле не один. По его словам, это все неправда. В машине Ефремов в момент резонансного ДТП был без пассажиров, сообщает «Пятый канал».

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Напомним, что Михаил Ефремов угодил в смертельное ДТП 8 июня в центре столицы. Позже стало известно, что актер был пьян. Кроме того, он находился под действием наркотиков. Недавно Михаил Ефремов записал видеообращение. В нем он, в частности, заявил, что больше такого актера, как Ефремов не существует. Он очень тяжело переживает трагедию. Актер попросил прощения у семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова, но услышан не был. Родные погибшего его не простили. При этом они сейчас активно посещают ток-шоу на телевидении, где делятся деталями резонансного происшествия.