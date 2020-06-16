Лидия Федосеева-Шукшина заявила, что в ее паспорте нет штампа о браке с Бари Алибасовым

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина, которая сейчас находится в больнице, заявила не так давно в студии программы «Пусть говорят», что ее ничего не связывает с продюсером группы «На-На» Бари Алибасовым. Женщина, как оказалось, получила недавно новый паспорт и там нет никаких отметок, что она замужем за продюсером.

Отметим, что многие друзья и знакомые за последнее время не раз советовали Федосеевой-Шукшиной развестись с Алибасовым. Они намекают ей на то, что он ее использует и хочет обобрать.

«А какой развод? После того, как мы где-то расписались, он бумагу забрал себе. А недавно я получала новый паспорт. Смотрю – в нем нет штампа о браке». Лидия Федосеева-Шукшина

Отметим, что сейчас ожесточенные споры идут вокруг квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной в Новой Москве. Она оказалась записана на помощника Бари Алибасова. Внучка актрисы Анна Трегубенко уверяет, что при подписании бумаг у ее бабушки не было слухового аппарата, поэтому она не разобралась в деталях, оформляя квартиру на мужа, который потом переоформил ее на помощника. Кстати, помощник продюсера уже говорил, что готов продать квартиру Шукшиным по рыночной цене. Анна даже согласилась провернуть такую сделку, сообщает «Комсомольская правда».