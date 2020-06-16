«Об этом я нигде не говорила»: Михалкова откровенно описала пьяную вечеринку с авторитетами

Юлия Михалкова после ухода из шоу «Уральские пельмени» написала книгу воспоминаний «Не говори мужчинам нет!», артистка наполнила ее откровенными признаниями о своей работе в шоу, которые редко делала в СМИ.

Широкая публика знает Юлию и других участников юмористического проекта по телепередачам на СТС и концертам. Однако на этом работа актеров «Уральских пельменей» не заканчивается. Они выступали и в более узких кругах – на предприятиях, в ресторанах и даже в частных поместьях перед богатыми людьми.

«Именно на этих корпоративах я в первый и в последний раз напилась до беспамятства и подралась. Бесценный опыт, через который наверняка хоть раз в жизни прошел каждый человек. Об этом я еще нигде не говорила», — процитировал книгу Михалковой сайт kp.ru.

Перебрать с алкоголем звезда умудрилась среди екатеринбургских «авторитетных бизнесменов», от которых «веет запахом могилы». Праздник проводили «для своих» на одной из загородных туристических баз. Концерт, который Юлия пыталась дать вместе с Сергеем Исаевым, прервался буквально через 15 минут. Хозяева банкета пригласили артистов за стол, где напитки лились рекой, а дискотека начиналась с выстрела боевого пистолета в воздух. Здесь Юля и узнала впервые, что такое напиться.