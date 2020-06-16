Соловьев призвал коллектив «Современника» помолчать после их заявления о ДТП с Ефремовым

Телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграм-канале отреагировал на заявление коллектива «Современника», в котором артисты попросили не добивать Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре столицы. Они, в частности, просили «проявить великодушие и не впадать в крайность» в тяжелый для актера момент.

«Лучше бы они продолжали молчать». Владимир Соловьев

Отметим, что в «Современнике» считают, что произошла самая настоящая трагедия. Коллектив целую неделю хранил молчание, потому что все хотели переосмыслить и понять, что все-таки случилось. Как отметили в заявлении артисты, случай с Ефремовым — их общая боль.

Напомним, что 8 июня заслуженный артист РФ Михаил Ефремов за рулем своего внедорожника выскочил на встречную полосу и допустил столкновение с другим автомобилем. Водитель второй машины на следующий день умер в больнице. Ефремов был пьян и находился под действием наркотиков. Ближайшие два месяца он проведет под домашним арестом. Актер записал видеообращение, в котором попросил прощения. Семья погибшего Сергея Захарова уже заявила, что он не достоин их снисхождения. Денег от него они брать не будут. При этом родственники в последние дни активно ходят на ток-шоу и рассказывают о трагедии.