«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Лера Кудрявцева: «Кирилл Андреев из «Иванушек International» не побоялся сказать правду»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

«Я знаю, почему они расстались»: Березин рассказал о тайном браке Корчевникова

Оказывается, ведущий «Судьбы человека» был женат на актрисе.

«Я знаю, почему они расстались»: Березин рассказал о тайном браке Корчевникова
Борис Корчевников. Фото Global look press.

Телеведущий Владимир Березин в интервью eg.ru нечаянно раскрыл тайну Бориса Корчевникова. Неожиданно выяснилось, что ведущий «Судьбы человека», которого все считают заядлым холостяком, уже был в браке. Его экс-супруга – Анна-Сесиль Свердлова.

«Я был на свадьбе Бориса с Сесиль, такое домашнее чаепитие», — рассказал он изданию.

По словам Березина, пара разошлась еще до того, как стало известно о болезни журналиста (у него обнаружили опухоль мозга, которую позже прооперировали). Владимир Александрович уверен, что винить девушку в том, что она бросила мужа из-за недуга нельзя. Они оба – верующие, добрые люди.

«Я знаю, почему они расстались», — признался мэтр российского телевидения. Однако причину раскрывать любимец публики не стал.

Тэги

Борис КорчевниковБорис Корчевников последние новостиВладимир БерезинЧто с Борисом Корчевниковым
Loading...