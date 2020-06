Теперь официально: церемонию вручения премии «Оскар» перенесли из-за пандемии

В понедельник, 15 июня стало известно о том, что американская киноакадемия выступила с инициативой перенести 93-ю церемонию вручения премии «Оскар». Согласно официальному заявлению, ранее указанная дата была сдвинута почти на два месяца. Это решение приняли на фоне распространения коронавируса. Так, в 2021 году одно из самых ярких мероприятий состоится не 28 февраля, как планировалось ранее, а 25 апреля. Этой информацией поделилась организаторы кинопремии.

It’s true! Next year’s #Oscars will happen on April 25, 2021.

Here’s what else you need to know:

— The eligibility period for the Oscars will be extended to February 28, 2021

— Nominations will be announced on March 15, 2021

— @AcademyMuseum will open on April 30, 2021 pic.twitter.com/cTsqOfsf8k

— The Academy (@TheAcademy) June 15, 2020