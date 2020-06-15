Теперь официально: церемонию вручения премии «Оскар» перенесли из-за пандемии

В понедельник, 15 июня стало известно о том, что американская киноакадемия выступила с инициативой перенести 93-ю церемонию вручения премии «Оскар». Согласно официальному заявлению, ранее указанная дата была сдвинута почти на два месяца. Это решение приняли на фоне распространения коронавируса. Так, в 2021 году одно из самых ярких мероприятий состоится не 28 февраля, как планировалось ранее, а 25 апреля. Этой информацией поделилась организаторы кинопремии.

It’s true! Next year’s #Oscars will happen on April 25, 2021. Here’s what else you need to know: — The eligibility period for the Oscars will be extended to February 28, 2021

— Nominations will be announced on March 15, 2021

— @AcademyMuseum will open on April 30, 2021 pic.twitter.com/cTsqOfsf8k — The Academy (@TheAcademy) June 15, 2020

Подобные изменения в расписании были сделаны исключительно на фоне пандемии и принятых ранее в США карантинных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. Так, из-за установленных ограничений многие компании не успеют в срок выпустить новые фильмы и киноленты. В связи с этим академия и приняла такое важное решение. Ко всему прочему, будут скорректированы даты окончания приема заявок на «Оскар».

По поступившей информации, срок рассмотрения таких заявок (на получение престижной премии «Оскар», — Прим. ред.) был продлен сверх принятой ранее крайней даты — 31 декабря. Согласно новым установкам, претендовать на награду могут те ленты, которые вышли в прокат в период с 1 января 2020 и по 28 февраля 2021 года включительно.