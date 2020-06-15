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«Он пьет, причем давно и много»: Познер заявил, что ему совершенно не жаль Ефремова

Ранее стало известно о том, что в ДТП с народным артистом России погиб один человек.

«Он пьет, причем давно и много»: Познер заявил, что ему совершенно не жаль Ефремова
Михаил Ефремов и Софья Кругликова (Фото: Globallookpress.com)

Вечером 8 июня Михаил Ефремов, двигаясь на своем авто, пропустил поворот и лоб в лоб столкнулся с фургоном. Прибывшая на место аварии бригада «скорой» помощи экстренно госпитализировала водителя грузовика. Однако на утро стало известно, что 57-летний Сергей Захаров скончался от полученных травм.

Очевидцы происшествия утверждали, что народный артист России в момент аварии был сильно пьян. Он едва мог стоять на ногах. Позже стало известно о том, что помимо алкоголя в крови актера нашли целый букет запрещенных веществ. Сам Ефремов тяжело переживает из-за всего случившегося. Так, Мария Шукшина заявила, что как человек с совестью Михаил Олегович будет бичевать себя до конца своих дней.

Актер Михаил Ефремов
Михаилу Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы (Фото: Globallookpress.com)

«Поверьте мне, я знаю Мишу, больше всего он наказал себя сам… Он тяжко согрешил», — отметила телеведущая.

А вот 86-летний телеведущий Владимир Познер напротив, признался, что ему совершенно не жаль Ефремова. Так, мэтр отечественного ТВ напомнил, что актер сел за руль в нетрезвом виде и все это привело к весьма плачевным последствиям.

«Он пьет, причем давно и много», — приводит «Бизнес Online» слова Владимира Познера.

Родная дочка актера — 19-летняя Анна-Мария Ефремова уточнила, что разочаровалась в отце. Девушка подметила, что не намерена оправдывать поступок близкого ей человека. На волне этой малоприятной истории многие вспомнили и о бывшей жене Михаила Олеговича — Ксении Качалиной. Так, близкий друг актера Иван Охлобыстин заверил, что экс-супруга Ефремова окажется без средств к существованию, если Мишу «закроют». Народный артист России все это время поддерживал мать своей дочери финансово. А вот Анна-Мария общаться с родительницей не собирается.

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