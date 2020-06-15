Все еще муж и жена: Никулинский суд не смог развести Пелагею и Ивана Телегина

В понедельник, 15 июня, певица Пелагея должна была развестись с хоккеистом Иваном Телегиным. Однако слушание по этому делу было перенесено на 18 июня. И все якобы из-за ЧП в Никулинском суде, сообщает Telegram-канал «НеМалахов». Никаких подробностей произошедшего не приводится, однако журналисты заверяют, что певица-народница пока еще сохраняет за собой статус замужней женщины.

Напомним, что о своем намерении официально расторгнуть брак с Иваном Телегиным наставница вокального проекта «Голос» на Первом канале сообщила в Instagram. Артистка подтвердила, что на протяжении нескольких месяцев они с супругом живут отдельно. Кроме того, певица ответила на предположение поклонников о том, что именно ее мама, Светлана Ханова, повлияла на это решение.

Среди подписчиков Пелагеи нашлись и те, кто посчитал, что родственница артистки попросту испортила ее отношения с возлюбленным. Однако сама певица опровергла эти домыслы, подметив, что ее мама была для Телегина лучшей тещей, о которой можно только мечтать.

Вместе с супругом Пелагея воспитывает трехлетнюю дочку Таисию. Наследница певицы-народницы мечтает, как и ее звездная мама, выступать на сцене. Говоря об отце своей дочери, артистка подметила, что она надеется на то, что им с мужем удастся договориться о том, как заботиться о Тасе. Певица уверена, что ее дочка должна расти в окружении любви и полной гармонии. Поэтому Пелагея хочет, чтобы Телегин принимал непосредственное участие во всем, что касается их общего ребенка.