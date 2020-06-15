«Сама себя не узнала»: Стоцкая поделилась своими достижениями за время карантина

Певица призналась, что не отличается самодисциплиной, но на этот раз особенно постаралась, чтобы достичь поставленных целей.

Анастасия Стоцкая поделилась с подписчиками впечатляющими результатами, которых знаменитости удалось добиться за время самоизоляции. Пост о своих успехах певица сопроводила снимком, на котором она запечатлена вместе с маленькой дочкой. Анастасия одета в яркие шорты и красную майку. Поклонники сразу же отметили, что звезда заметно похудела. Именно эту цель и преследовала артистка.

«Кто чем, а я на самоизоляции занималась спортом и, конечно, сама себя не узнала — в том смысле, что самодисциплиной вообще не отличаюсь. А мотивируют предстоящие работы и премьеры, диктующие свои форматы. Осталось сбросить еще не так много — самые сложные последние 3–4 кг. Но я собой горжусь — все-таки в неплохой форме вышла из карантина», — написала Анастасия.

Пока раскрывать подробности работы, которая потребовала от нее изменения форм, певица не стала.

Поклонники засыпали знаменитость комплиментами и восхитились ее внешним видом. Многие вспомнили, что раньше впечатляющими результатами поделился Николай Басков. Он тоже заметно похудел во время вынужденных каникул. А вот Анна Семенович решила доверить свои пышные формы профессионалам. Она тоже озаботилась вопросами похудания, но решила не экспериментировать со здоровьем и обратилась в клинику, где ей подобрали детокс-программу, обязательным пунктом в которой является голодание, пишет сайт OA.

Ранее ВЦИОМ провел опрос и узнал, чем россияне занимались во время самоизоляции. Большая часть опрошенных призналась, что не нашла себе нового увлечения и отдавала предпочтение привычным вещам: общению с семьей, просмотру фильмов и чтению книг, сообщает телеканал «360».