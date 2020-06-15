Родственники погибшего в ДТП с Ефремовым водителя согласились встретиться с Сергеем Гармашом

Михаил Ефремов на днях принес извинения семье водителя Сергея Захарова, который погиб, попав в ДТП с актером. Артист заявил, что окажет любую помощью близким мужчины. Сам Ефремов находится под домашним арестом, пока ведется следствие. Уже заведено уголовное дело по факту неумышленного убийства. Также в крови звезды кино были обнаружены алкоголь и запрещенные вещества. 11 июня близкие похоронили Захарова на его родине в Рязанской области.

В передаче «Прямой эфир» брат погибшего Валерий Захаров рассказал, как они относятся к извинениям актера.

«Тут больше жалости к себе, чем к нам. Он говорит, что не будет задействовать свои связи. Однако вчера мне позвонил народный артист Сергей Гармаш. Он предложил встретиться, чтобы обсудить стороны этого конфликта. Мы договорились встретиться только при адвокате», — поделился Валерий.

Адвокат Александр Добровинский отметил, что уже взялся за это дело. Он будет защищать интересы семьи Захарова в суде. Близкие хотят, чтобы Ефремов получил 12 лет лишения свободы, но юрист отметил, что скорее всего такого сурового наказания актеру не назначат. В студию также пришла подруга Михаила Олеговича ресторатор Татьяна Беркович. Как оказалось, в роковой вечер не только Сергей Гармаш приехал на место ДТП.

«Мне позвонил Миша и сказал, что беда, мол, приезжай. Я приехала на место аварии. Он сидел в полицейской машине. Он меня попросил поехать в больницу. Я не помню, как я туда поехала. По телефону мне сообщили, что идет консилиум и врачи пока ничего сказать не могут», — рассказала Татьяна.

По ее словам, там она встретила любовницу погибшего Ирину. Женщина ей дала успокоительного. Вскоре врачи сообщили о смерти водителя. Тело увидеть им не дали. Татьяна сразу предложила помощь возлюбленной погибшего. На следующий день она уже была с Ефремовым. Именно она, а не жена, не пускала в квартиру врачей и полицию.