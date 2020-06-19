Юлия Ковальчук рассказала, о чем больше всего скучает во время карантина

Подписчики согласились со списком артистки и дополнили только один пункт — «море».

Юлия Ковальчук поделилась со своими подписчиками списком желаний, который сформировался у нее за время режима самоизоляции. Артистка рассказала, по чему соскучилась больше всего, и начинается список с концертов и встреч с друзьями.

На самоизоляции певице больше всего не хватает общения, дружеских посиделок на летней веранде с подругами, танцевальных репетиций и веселых мероприятий. Она мечтает, что когда все кончится, наденет красивые туфли и нарядные платья, а еще не будет переживать о масках и перчатках.

Помимо этого, супруга Алексея Чумакова мечтает поехать на рыбалку, чтобы побыть наедине с природой и найти в тишине вдохновение.

Артистка признается, что ситуация с пандемией очень давит на нее и мешает ей жить полной жизнью, творить.

Подписчики поддержали Юлию, многие согласились с ее списком. А кое-кто предложил добавить к указанным пунктам еще один — «море», пишет сайт OA.

Ранее певица показала, как выглядит дома во время самоизоляции. Такой поклонники редко могут увидеть артистку, пишет сайт argumenti.ru.