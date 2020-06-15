Крупным планом: Лазарев поделился портретным снимком пятилетнего сына Никиты

Еще в интервью Лере Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион» 37-летний Сергей Лазарев признался, что теперь он воспитывает двоих детей. Помимо пятилетнего сына Никиты, у певца есть дочка Анна. Появление малышки поп-исполнитель скрыл даже от бывшей возлюбленной. О том, что артист стал отцом во второй раз, Лера узнала в эфире ток-шоу. И это стало для нее неожиданным открытием. Единственный, кто знал о том, что Сергей воспитывает крохотную дочь, был экс-солист группы Smash!! Влад Топалов.

Говоря о младшей наследнице, Лазарев уточнил, что его сын сам выбрал, как назвать сестренку. Сергей только предложил Никите несколько вариантов имен. По словам певца, у его детей одна биологическая мама на двоих и стопроцентное родство. Однако наследников поп-исполнителю вынашивали разные суррогатные матери. Как говорит Сергей, его сынишка ведет себя как настоящий старший брат. Никита растет очень ответственным и смышленым ребенком.

В своем микроблоге певец поделился свежим портретным снимком пятилетнего сына, показав наследника крупным планом. К слову, артист также делился и фото с маленькой Анечкой. Кроха уже сделала свои первые шаги. У Никиты светлые локоны и голубые глаза, а вот у его отца карий оттенок глаз. Малыш очень привязан к своему родителю. Сергей один воспитывает отпрысков. В этом ему помогает и мама Валентина Викторовна. Она всегда готова посидеть с внуками.