«До этого не выкладывала фото ее могилы»: пиар-директор Началовой показала памятник певице

У всех на слуху трагическая история о скоропостижной кончине Юлии Началовой. Известная певица ушла из жизни в возрасте 38 лет в марте пошлого года. Это известие стало полной неожиданностью для коллег и близких друзей знаменитости. Родственники поп-исполнительницы до сих пор не могут поверить в случившееся.

У артистки осталась единственная дочь — тринадцатилетняя Вера. Девочка, как и ее именитая мама, увлекается вокалом. Бывший муж артистки — футболист Евгений Алдонин делился в Instagram видеороликом, запечатлев, как их с Юлией дочь исполнила одну из песен.

Наследница певицы очень тяжело переживала потерю близкого человека. Отец девочки сделал все для того, чтобы окружить Веру заботой и любовью. Рядом всегда находятся и родители Началовой — бабушка Таисия и дедушка Виктор.

В своем микроблоге пиар-директор ныне покойной певицы Анна Исаева впервые поделилась снимком с Троекуровского кладбища, где покоится Юлия. Исаева уточнила, что она побывала на могиле своей подопечной после того, как там был установлен памятник. С разрешения родителей артистки теперь уже бывший агент Началовой показала личные кадры для тех, у кого нет возможности прийти на могилу к певице.

Исаева уточнила, что установка монумента велась с мая. Как говорит Анна, белый мрамор в виде ангелочка будет охранять покой Юлии. А черный гранит лаконично и тревожно скорбит по ней, обозначая границы жизни и смерти. Вместе с близкими певицы был выбран такой жизнерадостный и выразительный портрет, на котором Началова была запечатлена с неизменной улыбкой. Ведь именно такой ее запомнили поклонники.