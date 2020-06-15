Дома место только для одной звезды: муж Повалий раскрыл семейные тайны

Продюсер Игорь Лихута раскрыл семейные тайны — он рассказал, каково это, быть супругом знаменитости. На свою популярную жену он не обижается и не претендует на ее славу. Мужчина признает: «в доме есть место только для одной звезды». Этой звездой стала любимая миллионами Таисия Повалий.

Они вместе 26 лет, познакомились в 90-е. Тогда Игорь Лихута тоже мечтал о славе и пробовал себя в качестве барабанщика, но увидев по телевизору Повалий понял: нужно мечтать о другом.

Вскоре пара была вместе, мужчина оставил мечты о сцене и стал концертным директором исполнительницы. А в 1993 году Таисия ушла от мужа, чтобы построить новые отношения. Игорь тоже расстался с первой супругой, оставив двоих детей. У Повалий подрастал сын Денис. В то время подросток очень болезненно воспринял разрыв родителей и решил остаться с отцом, но спустя несколько лет смог наладить отношения с матерью и ее новым мужем, пишет сайт Актуальные новости.

Сейчас парень имеет свою семью, занимается музыкой и с удовольствием общается с Игорем Лихутой.

Стоит отметить, что продюсер совсем не стыдится того, что живет в тени своей знаменитой супруги. Если бы не артистка, он мог остаться простым барабанщиком, в то время как шанс стать мужем Таисии Повалий выпадает далеко не каждому, пишет сайт «Дни.ру».

Супруги живут в мире, между ними крайне редко возникают споры и касаются они творческих планов. Продюсер признается, что за столько лет совместной жизни он изучил привычки жены и часто уступает ей, что позволяет достичь компромисса и быстро решить любой конфликт.