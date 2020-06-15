Елена Малышева показала белое платье, ради которого решила похудеть

Теледоктор призналась, что мечтает расстаться с парой лишних килограммов, чтобы наряд сидел идеально.

Знаменитая телеведущая Елена Малышева решила сбросить пару лишних килограммов ради обновки. Она поделилась с подписчиками новым нарядом — это белое струящееся платье с рукавами-воланами. Наряд плотно облегает фигуру, и, чтобы чувствовать себя в платье комфортно, врач села на диету.

На восьмой день диеты телеведущая признается, что испытывает чувство голода, но только мысль о наряде помогает ей держать ситуацию под контролем.

Некоторые подписчики врача усомнились, что диета принесет пользу. Другие же дали советы, как действительно влезть в платье и не навредить здоровью, пишет сайт «Актуальные новости».

«Надо не вес сгонять, а объем видимый уменьшать! А это не диета и голодовки, а силовая физкультура!» — рассуждают подписчики.

Этот комментарий хозяйка странички не стала игнорировать.

«О чем вы говорите! Если надо уменьшить объем за 10 дней, никакая физкультура не поможет! Она дает рельефы самое раннее через полгода!», — пресекла разговоры Малышева.

Ранее 48-летняя Светлана Пермякова, сыгравшая медсестру Любу в сериале «Интерны», порадовала поклонников своими новыми формами. Она решила поменять имидж и вместе с яркой внешностью приобрела новое стройное тело, сообщает 5-tv.ru.