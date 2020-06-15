На связь никто не выходил: адвокат семьи Захаровых объяснил позицию в отношении Ефремова

Авария с участием актера Михаила Ефремова стала одной из самых резонансных событий последних недель в России. Журналисты издания «Подъем» выяснили, что семья погибшего Сергея Захарова будет поддерживать позицию прокурора. Напомним, 8 июня автомобиль, которым управлял Ефремов, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Lada, водитель которого, к сожалению, погиб в больнице.

Как сообщил адвокат Александр Добровинский, пострадавшая сторона приняла решение поддержать тот срок заключения заключения для Ефремова, который сочтет нужным назвать прокурор. Также стало известно, что никто из представителей актера до сих пор не связался с семьей погибшего, зато вышел на связь Сергей Гармаш и попросил о встрече.

Позиция семьи Захарова твердая: никакие деньги не вернут им Сергея, так что пытаться договориться, смысла нет. Они желают лишь справедливого наказания для человека, который забрал жизнь отца семейства.

Напомним, ранее Михаил Ефремов записал видеообращение, в котором попытался извиниться за свой непростительный поступок.