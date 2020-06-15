Вымолил прощение: суд не смог развести Самойлову и Джигана

Оксана Самойлова и Джиган стали одной из самых медийных пар в этом году. Сначала весь светский мир обсуждал, что у влюбленных наконец-то родился сын Давид, так как они уже воспитывали трех дочерей. Но спустя месяц после радостного события рэпер попал в рехаб в Майами. Его избранница намекнула, что муж ее обманывал, употреблял запрещенные вещества. По возвращению в Москву девушка подала на развод.

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Однако за последние месяцы Джиган прошел курс лечения, а также стал вымаливать у супруги прощение. Он проводил время с детьми, и постепенно вернул доверие возлюбленной. 15 июня в Головинском суде состоялось заседание о разводе звездной пары, но брак расторгнут не был. Супруги не явились в суд, а адвокаты не стали комментировать случившееся. Позже выяснилось, что производство по делу прекращено в связи с отказом истца от иска и примирением сторон. Таким образом, Оксана передумала разводиться и забрала свой иск, пишет Телеграм-канал Mash.

Отметим, что в последнее время пара вела себя очень тепло. Джиган даже катал возлюбленную на велосипеде. Поклонники стали подозревать, что примирение состоялось, но Самойлова утверждала, что они просто всегда хорошо общаются. Теперь фанаты подозревают, что все произошедшее ранее могло быть запланированным пиар-ходом. Однако пока ни Оксана, ни Джиган не прокомментировали факт и причины несостоявшегося развода.