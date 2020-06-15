«Такое не забывается»: Алла Пугачева навела марафет в «подпольной парикмахерской»

Примадонна приняла на дому двух стилистов, которые были «упакованы» согласно сегодняшней ситуации из-за коронавируса.

Певица Алла Пугачева в Instagram разместила ролик, на котором показала, в каких условиях ей делают новую стрижку в условиях пандемии коронавируса. На кадрах можно увидеть двух молодых стилистов, которые «колдуют» над ее прической. При этом они в специальных костюмах и защитных масках. Судя по всему, 71-летняя Пугачева, которая находится в зоне риска в связи с коронавирусом, боится как огня подхватить опасную инфекцию.

«Чтобы не забыть это время пандемии. Когда еще такое будет», — произнесла в какой-то момент Алла Пугачева.

«Устраиваем подпольную парикмахерскую», — заявил один из «гостей» ее дома.

«Дожили. Ну ладно. Пусть это будет самое худшее и тяжелое в нашей жизни. Чтобы больше хуже не было», — подытожила Примадонна.

Напомним, что Алла Пугачева уже несколько месяцев не появляется на публике. Она пережидает пандемию и непростые времена в деревне Грязь, где находится замок ее мужа юмориста Максима Галкина. Кстати, Примадонна поставила хештег под видео: «В зоне риска», намекая, что не хочет подвергать свою жизнь опасности.