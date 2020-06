Дочка Джорджа Флойда получила акции Disney из рук Барбры Стрейзанд

Дочка Джорджа Флойда, погибшего от рук полицейских в конце мая этого года, получила неожиданный подарок от компании Disney. Джианне вручили акции студии Disney, а подарок передала легендарная певица и актриса Барбра Стрейзанд.

На фотографии в Instagram шестилетняя девочка широко улыбаясь держит дорогостоящие акции студии. В описании к посту Джианна поблагодарила Стрейзанд за ценную посылку и отметила, что отныне она официальный акционер Disney. Певица также вручила девочке свои музыкальные альбомы My Name Is Barbra и Color Me Barbra, которые, разумеется, не так ценны, как акции.

Напомним, ранее рэпер Канье Уэст также пожертвовал деньги семье Флойда, кроме этого пострадавшей стороне собрали несколько миллионов долларов только на добровольных пожертвованиях.

Напомним, Джордж Флойд погиб во время задержания сотрудниками полиции, ему более семи минут не давало дышать колено полицейского, которым пострадавшего прижимали к земле. В данный момент в США проходят массовые протесты против безнаказанности и произвола представителей власти.