Эмин поделился снимками с Дональдом Трампом и поздравил президента США с 74-м днем рождения

Как отметил исполнитель, он верит, что тому удастся снова сделать Америку сильной державой.

Певец Эмин Агаларов в Instagram поздравил с днем рождения Дональда Трампа. Нынешнему президенту США исполнилось 74 года. Как отметил в своей речи исполнитель, он верит, что Трампу снова удастся сделать Америку сильной державой.

Эмин также разместил ряд снимков, на которых позирует с президентом США. Не секрет, что он в свое время дружил с Трампом. К примеру, когда тот еще не был президентом, то принимал участие в съемках одного из клипов музыканта.

Добавим, что сейчас в жизни Эмина не самые простые времена. Не так давно певец объявил, что расстается со своей супругой Аленой Гавриловой. При этом он так до сих пор и не пояснил, что стало причиной разрыва отношений. У пары есть совместная дочь Афина, которой нет еще и двух годиков.

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Кстати, не так давно Эмин сообщил еще одну печальную новость. Фестиваль «Жара», который он каждый год проводит в Азербайджане и куда слетаются звезды шоу-бизнеса со всего мира, в том числе и из России, в этом году не состоится. Причиной стала пандемия коронавируса.