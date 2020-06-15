«Какое у меня место на Женевском озере фантастическое!»: Пригожин похвастался дачей в Швейцарии

Как отметил продюсер, в этом году из-за коронавируса он не сможет выехать в Европу.

Продюсер Иосиф Пригожин в эфире радиостанции «Вечерняя Москва» заявил, что вместе с женой певицей Валерией живет в своей московской квартире. Загородного жилья, по его признанию, у них в России нет. В то же время он не скрыл, что у него есть дача в Швейцарии. Правда, из-за коронавируса выезд в Европу в этом году не состоится.

«Какое у меня место на Женевском озере фантастическое! Оно на 99 процентов дешевле того, что предлагает сегодня Москва согласно нашему статусу и уровню». Иосиф Пригожин

Также супруг Валерии сказал, что у него только один автомобиль в собственности. Остальные машины его семье предоставляют на контрактной основе. Он предпочитает марки Audi, Mercedes и Rolls-Royce. Также продюсер отметил, что всегда бережно относится к деньгам и лишних трат старается избегать. Так его приучили с детства, которое было очень непростым.

Напомним, что широкий общественный резонанс вызвали слова продюсера, произнесенные им ранее. Он сказал, что артисты в период пандемии бедствуют и проедают последнее. Многие пользователи набросились на Пригожина с критикой. Ему посоветовали помолчать, потому что другим людям сейчас куда хуже, чем людям творческих профессий, у которых есть накопления. Музыкант Сергей Шнуров даже «посвятил» Пригожину и его супруге стихотворение, что вызвало гнев продюсера. Он уже пообещал Шнуру после карантина «мужской разговор».