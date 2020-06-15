Нет предела совершенству: Анастасия Волочкова сделала шпагат из люка машины

Балерина Анастасия Волочкова в Instagram показал свой новый шпагат. На этот раз он был сделан из люка дорогой машины. «А как вы относитесь к радости, любви и позитиву?» — задала танцовщица вопрос своим поклонникам.

Любопытно, что балерина закрыла комментарии, лишив таким образом своих подписчиков возможности порассуждать на этот счет.

Напомним, что Волочкова за последние годы, где только не демонстрировала свои знаменитые шпагаты. Она делала их верхом на коне, на автомобилях, на яхтах. В ответ в ее адрес летели гневные стрелы от пользователей. Именно поэтому периодически звезда закрывает комментарии на своей страничке в Instagram. Своих недоброжелателей она нередко называет недолюбленными тетками, у которых, как она считает, не удалась личная жизнь.

Добавим, что в этом году Волочкова собирается выйти замуж. Уже больше года она живет с неким мужчиной, которого не показывает публике. Кстати, существует мнение, что никакого любовника у Волочковой и близко нет. Не исключено, что она выдумала всю эту историю ради пиара.