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«Только животное может глумиться над чужим горем»: Тимати нелестно отозвался о Собчак

Рэпер заявил, что знает о светской львице много интересных вещей, которые может рано или поздно рассказать публике.

«Только животное может глумиться над чужим горем»: Тимати нелестно отозвался о Собчак
Собчак и Тимати когда-то были друзьями/http://globallookpress.com/

Рэпер Тимати в сторис Instagram нелестно отозвался о Ксении Собчак. Несколько дней назад телеведущая посмеялась над музыкантом Стасом Костюшкиным, который ранее на всю страну рассказал, что в детстве его изнасиловали. В ответ на это светская львица высмеяла признание певца, что позже вызвало его недоумение.

Слова Тимати. Фото
Тимати нелестно отозвался о Собчак/https://www.instagram.com/timatiofficial/

«Ты животное, ведь только животное может глумиться над чужим горем. Ведь смешно, когда Костюшкин рассказывает про то, как его изнасиловали в детстве?»

Тимати

Отметим, что в недавно вышедшем клипе «Офигенный хавчик» Тимати высмеял российский шоу-бизнес. Не забыл он упомянуть в своем музыкальном произведении и Собчак. Так одной из фраз стала, что он «пилит доску». Собчак приняла эти слова на свой счет. Она отметила, что никакого порно с Тимати у нее никогда не было. Сам рэпер же имел в виду совсем другую историю. Когда-то он распилил доску для серфа с блогером Настей Ивлеевой.

Как отметил рэпер, Собчак оказалась намного тупее, чем он думал. По словам певца, у него есть много компромата на светскую львицу. Если все это узнают ее поклонники, то актер Михаил Ефремов, устроивший не так давно смертельное ДТП, покажется им ангелом.

Добавим, что Собчак и Тимати чуть больше десяти лет назад были закадычными друзьями. Ходили даже слухи, что у них роман. Сам рэпер позже отмечал, что у них никогда не было близких отношений.

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