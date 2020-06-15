«Только животное может глумиться над чужим горем»: Тимати нелестно отозвался о Собчак

Рэпер заявил, что знает о светской львице много интересных вещей, которые может рано или поздно рассказать публике.

Рэпер Тимати в сторис Instagram нелестно отозвался о Ксении Собчак. Несколько дней назад телеведущая посмеялась над музыкантом Стасом Костюшкиным, который ранее на всю страну рассказал, что в детстве его изнасиловали. В ответ на это светская львица высмеяла признание певца, что позже вызвало его недоумение.

«Ты животное, ведь только животное может глумиться над чужим горем. Ведь смешно, когда Костюшкин рассказывает про то, как его изнасиловали в детстве?» Тимати

Отметим, что в недавно вышедшем клипе «Офигенный хавчик» Тимати высмеял российский шоу-бизнес. Не забыл он упомянуть в своем музыкальном произведении и Собчак. Так одной из фраз стала, что он «пилит доску». Собчак приняла эти слова на свой счет. Она отметила, что никакого порно с Тимати у нее никогда не было. Сам рэпер же имел в виду совсем другую историю. Когда-то он распилил доску для серфа с блогером Настей Ивлеевой.

Как отметил рэпер, Собчак оказалась намного тупее, чем он думал. По словам певца, у него есть много компромата на светскую львицу. Если все это узнают ее поклонники, то актер Михаил Ефремов, устроивший не так давно смертельное ДТП, покажется им ангелом.

Добавим, что Собчак и Тимати чуть больше десяти лет назад были закадычными друзьями. Ходили даже слухи, что у них роман. Сам рэпер позже отмечал, что у них никогда не было близких отношений.