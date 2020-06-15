«Тайная» дочь Михаила Кокшенова впервые появилась на телевидении

Дочь актера Михаила Кокшенова, который ушел из жизни несколько дней назад, Мария впервые появилась на телевидении. В эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ показали девушку. Известно, что ей сейчас 34 года.

Известно, что в молодости у Кокшенова было много связей с поклонницами. Одной из них была художница Алла Шавырина. Она родила дочь, о которой вообще мало кто знал.

Интересно, что Кокшенов в последние годы жизни часто встречался с Марией. Это в молодости у него из-за напряженного графика не было возможности видеться с наследницей. Позже он образумился. Мария пришла проводить его в последний путь. Ее помощница отметила, что у актера был сложный характер, но все равно дочь считает его потрясающим человеком.

Кстати, вторая дочь Кокшенова Алевтина, которая младше Марии всего на год, также приехала проститься со звездным отцом. За три последних года, что болел Кокшенов она ни разу его не навестила, но на похоронах все же появилась. Известно, что девушка ранее училась на международного журналиста в МГУ.

Добавим, что дочери Кокшенова не собираются претендовать на его наследство. Они обеспеченные дамы. Актер все оставил своей последней супруге Наталье.

Напомним, что Михаил Кокшенов так и не смог восстановиться после инсульта, который пережил несколько лет назад. Ему на момент смерти было 83 года. Актер в свое время снялся в таких культовых фильмах, как «Спортлото 82» и «Шырли-Мырли».