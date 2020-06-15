«Видит только силуэт, практически нет волос»: Лисовец рассказал о последней встрече с Фриске

Пять лет назад 15 июня 2015 года из жизни ушла народная любимица Жанна Фриске. Ей было всего 40 лет, звезда сгорела от глиобластомы за несколько месяцев. В день ухода звезды ее сестра Наталья написала трогательное послание в личном блоге. Девушка до сих пор не верит, что родственницы больше нет.

Стилист Влад Лисовец был дружен с Жанной с самого начала ее карьеры и общался с ней в последние дни ее жизни. Как оказалось, певица незадолго до своей кончины наведывалась в салон красоты, чтобы последний раз сделать прическу.

По словам эксперта моды, он сам хотел приехать к ней, но артистка категорически отказалась. Звезда прибыла к салону в машине вместе с гражданским мужем Дмитрием Шепелевым, а выходя из автомобиля не подала Владу руку – дескать, сама справится. Хотя на самом деле передвигаться Жанне было тяжело, она недавно завершила тяжелейшее лечение в Америке, прихрамывала на одну ногу, опираясь на трость. От ширмы, скрывающей ее от глаз окружающих, она тоже отказалась.

На вопрос, как ее подстричь, певица ответила, что ей без разницы, поскольку практически ослепла.

«Это был ужас. Я стригу свою подругу, которая видит только силуэт, у которой практически нет волос… А она смеется», — рассказал Лисовец МК.

Пока Жанна сидела в парикмахерском кресле, она всю дорогу шутила и просила прощения у окружающих, что ведет себя слишком шумно. Через три месяца Фриске впала в кому, а еще через три ушла из жизни.