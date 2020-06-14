«Человека приводят в чувство»: Ольга Шукшина рассказала, где находится Бари Алибасов

Дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказала, где находится продюсер группы «На-на» и муж ее матери Бари Алибасов. Как известно, несколько дней назад он неожиданно исчез. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. Многие, впрочем, склонны считать, что Алибасов в очередной раз хочет пропиариться на истории со своим исчезновением.

«Его положил в больницу сын. По какой причине? Я слышала, что к нему приезжали и ставили капельницы. А из-за чего ставили капельницы – додумайте сами. Он, конечно, не в реанимации. Просто человека откапывают и приводят в чувство». Ольга Шукшина

Как отметила Ольга Шукшина, она будет воевать с Алибасовым за наследство матери.

«Они с его сыном нас обманули, обокрали. Оставили ни с чем. Но у нас есть шанс с ними судиться и все вернуть обратно. Правда будет за нами», — заметила Ольга Шукшина.

Не так давно выяснилось, что одна из квартир ее матери в собственности помощника Алибасова. Причем на него ее записал продюсер. Родные Шукшиных уверены, что продюсер хочет обобрать свою супругу. Сам он уверяет, что обеспеченный человек и ему ничего от жены не надо.