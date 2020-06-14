Сильный ушиб внутренних органов: Лидия Федосеева-Шукшина снова оказалась в больнице

Дочь актрисы Ольга рассказала о самочувствии пожилой родительницы, которой уже 81 год.

Дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказала о самочувствии своей матери. Оказывается, 81-летняя звезда в очередной раз попала в больницу.

«Она неудачно упала на копчик. Это было на кухне на кафеле. У нее сильный ушиб внутренних органов. Она любит сбегать из больниц. Но мы договорились с лечащими врачом, чтобы в этот раз ее никуда не отпускали. Кухня там хорошая, так что будут хорошо кормить». Ольга Шукшина

Как отметила Ольга Шукшина, она не понимает, что за отношения у ее матери с продюсером группы «На-на» Бари Алибасовым. Он, как думает Ольга Шукшина, хочет забрать все наследство семьи себе. Алибасов — муж Федосеевой-Шукшиной.

Отметим, что не так давно выяснилось, что квартира Лидии Федосеевой-Шукшиной находится в собственности помощника Алибасова. В ближайшее время из-за этой истории могут начаться судебные процессы. Родные Федосеевой-Шукшиной считают, что продюсер — обыкновенный пройдоха. Сам он уверяет, что ему ничего не нужно из имущества жены.